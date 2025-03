Verdacht auf Mordversuch in Innsbruck: 34-Jähriger nach Messerattacke in U-Haft

Innsbruck – Am Sonntag in der Früh kam es in einer Wohnung im Süden von Innsbruck zu einer Gewalttat. Ein 34-Jähriger soll dabei gegen 7.30 Uhr mit einem messerähnlichen Gegenstand auf einen 43-Jährigen losgegangen sein und ihm dabei eine rund 30 Zentimeter lange Schnittwunde am linken Unterarm zugefügt haben.