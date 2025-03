Welchen Deal Syriens Kurden und die neuen Machthaber vereinbart haben

In dieser Situation ließ sich die kurdische Führung jetzt auf einen Deal mit den neuen Machthabern in Damaskus ein. Laut dem Dokument, das Übergangspräsident al-Sharaa und SDF-Chef Maslum Abdi unterzeichneten, sollen die Kurden ihre eigenen administrativen und militärischen Strukturen bis Ende des Jahres in die staatlichen Strukturen eingliedern.

Im Gegenzug erhielten die Kurden in dem Dokument die schriftliche Zusicherung, dass alle Syrer – also unabhängig von ihrer Religion oder Volksgruppe – das Recht haben, sich am politischen Prozess zu beteiligen. Offen blieb zunächst, wie die Eingliederung der Kurden in den syrischen Staat im Detail funktionieren soll und ob nun auch die Angriffe der Türkei enden.