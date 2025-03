„Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder bei Trainingsunfall schwer verletzt

Auf einem kurzen Video zeigt sich Schröder mit dem linken Arm in einer Armschlinge. Er trinkt dabei einen Schluck aus einer großen Tasse, schmunzelt in die Kamera und scheint guten Mutes zu sein. „Statt Leistungsschub auf Fuerte erstmal Pause. Und trotzdem die Hoffnung, am 2.8. fit in den Eidfjord zu springen“, schreibt er dazu. Schon vom kommenden Sonntag an werde Schröder wieder in der „Tagesschau“ zu sehen sein, teilte eine Sprecherin des NDR mit.