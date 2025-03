Bilder zeigen zerstörte Schiffe: Frachter könnte nach Kollision sinken

London – Das vor der britischen Küste mit einem Tanker kollidierte und in Brand geratene Frachtschiff „Solong“ könnte nach Einschätzung der Küstenwache sinken, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Unterstaatssekretär Mike Kane. Das brennende Schiff drifte derzeit Richtung Süden, sagte Kane im britischen Unterhaus. „Modellrechnungen legen nahe, dass die 'Solong', falls sie weiterhin schwimmt, in den nächsten Stunden nicht auf Land zutreiben wird“, so Kane.