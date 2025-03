Schärfe Gesetze: EU will mit neuer Verordnung illegale Migranten wirksamer abschieben

Straßburg, Brüssel – EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sieht ein Missverhältnis. Nur jede fünfte Person, die sich illegal in der EU aufhalte und eine sogenannte Rückführentscheidung erhalten habe, reise tatsächlich aus. In Österreich waren es in der Vergangenheit sogar noch weniger. Die EU-Kommission will Abschiebungen daher erleichtern und beschleunigen. Einen Entwurf für die geplante Verordnung legte Brunner am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg vor.