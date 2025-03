Inferno am Bahnübergang: Mehrere Tote nach Kollision von Tanklaster mit Stadtbahn

Ubstadt-Weiher – Die Flammen lodern lichterloh, dunkle Rauchschwaden steigen in die Luft. Am Ende bleiben ein völlig ausgebrannter Tanklastwagen und das Gerippe einer Stadtbahn. Mindestens drei Menschen sind bei dem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang nördlich von Karlsruhe gestorben. Wegen erheblicher Verbrennungen konnten ihre Leichen zunächst nicht identifiziert werden. Mehrere Personen werden verletzt, unter ihnen der Fahrer des mit Heizöl beladenen Lastwagens.