3,2 Millionen Fälle 2050: Immer mehr Frauen leiden an Brustkrebs

Wien – Joanne Kim von der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) in Lyon und ihre Co-Autoren haben einen neuen Brustkrebs-Report auf der Basis der Daten von 185 Staaten der Erde erstellt und vor kurzem in „Nature Medicine“ publiziert.

Bis 2050 dürfte sich demnach die Zahl der jährlichen Brustkrebs-Neuerkrankungen auf 3,2 Millionen Fälle erhöhen, die Zahl der Todesfälle durch die Erkrankung auf 1,1 Millionen Opfer (plus 38 bzw. plus 68 Prozent). Das ist vorwiegend eine Konsequenz der demografischen Entwicklung der Weltbevölkerung.

Fortschritte in Diagnose, Therapie und Nachsorge bei Brustkrebs sind bei der Internationalen St. Gallen Brustkrebskonferenz in Wien (12. bis 15. März)Thema. Wichtigster Trend ist die stärkere Individualisierung der Patientenversorgung: mit möglichst reduzierter Chirurgie, kürzerer Strahlenbehandlung und - so möglich - Vermeidung der Chemotherapie in der medikamentösen Behandlung.