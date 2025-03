Mehr als 10.000 Euro weg: „Falscher“ Polizist zog 80-Jährige Innsbruckerin über den Tisch

Eine 80-jährige Tirolerin ist Betrügern auf den Leim gegangen. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, wurde die Frau am Dienstag kurz nach 13 Uhr von einem Unbekannten kontaktiert. Er gab sich als Polizist aus und behauptete in „mäßigem Tiroler Dialekt“, dass die Tochter der Frau einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und daraufhin festgenommen worden sei. Nur durch die Bezahlung einer Kaution im hohen fünfstelligen Eurobereich sei es möglich, einer Untersuchungshaft zu entgehen.