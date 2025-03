65-Jähriger bei Skiunfall in Ellmau schwer verletzt

Bei einem Skiunfall in Ellmau ist ein 65-Jähriger am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 11.50 Uhr im Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental auf einer blauen Piste unterwegs, als er einen Buckel übersah und stürzte. Er dürfte laut Polizei derart schwer mit dem Kopf auf der Piste aufgeschlagen sein, dass er das Bewusstsein verlor. Der Deutsche schlitterte etwa 30 Meter talwärts und prallte letztlich in den Fangzaun.