Polizei zog in St. Anton massiv überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr

Ein überladener Kleintransporter ist Polizisten am Dienstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der S 16 in St. Anton am Arlberg ins Netz gegangen. Wie sich herausstellte, war der Klein-Lkw insgesamt um 90 Prozent und die zweite Achslast um knapp 70 Prozent überladen.