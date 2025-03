US-Bildungsministerium baut die Hälfte der Mitarbeiter ab

Das US-Bildungsministerium wird etwa die Hälfte seiner insgesamt 4.000 Mitarbeiter im Rahmen eines umfassenden Stellenabbaus abbauen. Einen entsprechenden Bericht des Fernsehsenders CNN bestätigte das Ministerium am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Die betroffenen Personen werden mit 21. März freigestellt, hieß es weiter. Laut CNN sollte noch am Dienstag mit den Kündigungen begonnen werden.