Fünfer-Gruppe berät in Paris zur Ukraine

Verteidigungsminister der Fünfer-Gruppe wichtiger NATO-Staaten beraten am Mittwoch (15.00 Uhr) in Paris über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Außerdem soll es bei dem Treffen der Vertreter aus Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien um die Stärkung der europäischen Verteidigung gehen, wie das französische Verteidigungsministerium mitteilte. Der ukrainische Verteidigungsminister soll per Video zugeschaltet werden.