„Hirschfelds go to Izmir“ im Brux-Theater: Auf den Spuren einer jüdischen Familie

Innsbruck – Ein Vorarlberger Gastspiel ist am Donnerstag und Freitag im Innsbrucker Brux-Theater zu sehen. Das Ensemble walktanztheater.com aus Feldkirch bringt „Hirschfelds go to Izmir“ auf die Bühne des freien Theaters. Das Stück erzählt die Geschichte der Familie Hirschfeld, die im 19. Jahrhundert von Hohenems nach Izmir auswanderte, um im Textilhandel zu arbeiten. Ihre Reise führt sie weiter nach Istanbul, Wien, Frankfurt und schließlich bis nach Guatemala und zurück zu Besuchen in Hohenems.