Busreisender (29) schmuggelte Crystal Meth in Tortilla-Wraps

Ein Busreisender hat die Droge Crystal Meth in Tortilla-Wraps nach Deutschland geschmuggelt. Der 29-Jährige habe laut eigener Aussage von den Niederlanden nach Ungarn reisen wollen und sei von Zollbeamten am Würzburger Busbahnhof kontrolliert worden, teilte das Hauptzollamt Schweinfurt mit. In einem seiner Rucksäcke hätten die Beamten drei Wraps entdeckt, die beim Abtasten ungewöhnlich fest wirkten.