Rührende Geste von Pfleger Rashid: Er will die Beerdigung von Oma Lotti bezahlen

Die wohl bekannteste Internet-Oma im deutschsprachigen Raum ist am Montag verstorben. Ihr Pfleger Rashid möchte nun für die Beerdigungskosten aufkommen, da es keine Angehörigen mehr gibt. Die Community ist gerührt und will ihn dabei unterstützen.

Die Nachricht über das Ableben von Oma Lotti berührte am Montag Tausende Menschen. Sie und ihr Pfleger Rashid Hamid wurden mit ihren humorvollen und authentischen Videos zu Social-Media-Berühmtheiten. Über 800.000 FollowerInnen zählt die Instagram-Seite pflege.smile inzwischen. Das Mitgefühl war enorm, viele drückten ihr Beileid in den Kommentaren aus.

Wie Rashid am Dienstag mitteilte, hatte Oma Lotti keine Angehörigen. Eigentlich würde in so einem Fall der Staat für die Kosten einer anonymen Bestattung aufkommen. Doch das kommt für den herzlichen Pfleger nicht in Frage. Seine „beste Freundin“ habe mehr verdient: „Ich habe mich dazu entschlossen, das alles zu übernehmen.“ Er wolle einen „wunderschönen Platz“ für Oma Lotti finden.