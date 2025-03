Geiselnahme nach Zugüberfall in Pakistan beendet: 27 Passagiere und 30 Terroristen tot

Islamabad, Quetta – Nach einem Überfall auf einen Zug in der pakistanischen Unruheprovinz Belutschistan ist die Geiselnahme nach Angaben des Militärs beendet. Alle Angreifer seien getötet worden, hieß es am Mittwoch. Ein Armeevertreter sagte, 27 Passagiere seien tot. Bewaffnete hatten am Dienstag einen Zug mit rund 425 Passagieren überfallen. Die Separatistengruppe Balochistan Liberation Army (BLA) reklamierte die Tat für sich. Sie hatte mit der Tötung von Geiseln gedroht.