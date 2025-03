Alle Spiele auf einen Blick: Das sind die Paarungen im Viertelfinale der Champions League

Dortmund verschlief den Start im Norden Frankreichs komplett und kassierte ein frühes Slapstick-Gegentor (5.) durch Jonathan David. Nach der Pause half ein glücklicher Elferpfiff dem BVB zurück in die Spur: Nach einem minimalen Stoß des Ex-Dortmunders Thomas Meunier an Serhou Guirassy verwertete Emre Can (54.). Für die Entscheidung sorgte Maximilian Beier, der den Ball nach Zuspiel von Guirassy sehenswert unter die Latte knallte (65.).

In Madrid ging Atletico nach wenigen Sekunden durch Conor Gallagher in Führung und egalisierte so das 1:2 aus dem Hinspiel. Real bot sich in der zweiten Halbzeit die große Chance auf den Ausgleich. Vinicius Junior schoss einen Foulelfmeter (70.) aber in den Nachthimmel.