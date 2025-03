Real nach Elferkrimi gegen Atletico im CL-Viertelfinale

Titelverteidiger Real Madrid ist am Mittwoch in einem wahren Krimi ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Der Rekordsieger rang den Stadtrivalen Atletico im Elfmeterschießen nieder. Atletico hatte Reals 2:1-Sieg aus dem Hinspiel mit einem 1:0 wettgemacht. David Alaba saß bei Real auf der Ersatzbank. Borussia Dortmund erkämpfte sich mit Marcel Sabitzer mit einem 2:1-Sieg in Lille Duelle mit dem FC Barcelona. Im Viertelfinale stehen auch Arsenal und Aston Villa.