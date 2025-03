Carney löst Trudeau am Freitag als kanadischer Premier ab

Der ehemalige Zentralbankchef Mark Carney wird am Freitag als neuer kanadischer Premierminister angelobt. Dies teilte das Büro der Generalgouveneurin Mary Simon am Mittwochabend (Ortszeit) in Ottawa mit. Demnach wird die Amtseinführung um 11 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) stattfinden. Carney löst Premierminister Justin Trudeau ab, nachdem er sich am Sonntag in der Vorsitzwahl der regierenden Liberalen mit großer Mehrheit durchgesetzt hatte.