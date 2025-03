Wien bräuchte auch nach Familiennachzug-Stopp mehr Schulraum

Auch wenn die Regierung wie vorgesehen den Familiennachzug vorübergehend aussetzen sollte, würde das die Schulraumsituation in Wien nur "kurzfristig entlasten", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Weil Wien weiter wachse, brauche man auch weiter zusätzliche Klassen. So würden auch Maßnahmen - wie der Plan Wiens, in Regionen mit mehr als 25 Schülern pro Klasse die Klassengrößen zu reduzieren, oder die Genehmigung eines freiwilligen 11. und 12. Schuljahrs für Jugendliche mit Behinderung - dazu führen, dass mehr Schulplätze benötigt werden.

Auch unabhängig vom Familiennachzug ist die Zahl der Pflichtschüler (v.a. Volks- und Mittelschulen) in Wien in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als davor, von 2021/22 auf 2022/23 waren es fast plus fünf Prozent, in den beiden folgenden Jahren je knapp vier Prozent. Zwischen 2015 und 2024 sind in der wachsenden Stadt insgesamt über 25.000 Pflichtschüler dazugekommen. Um den Bedarf zu decken, wurden laut Bildungsdirektion 1.200 neue Schulklassen geschaffen.