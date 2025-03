Versuchter Mord in Kufstein: Mann bedrohte Kontrahenten mit Küchenmesser

Zu einem versuchten Mord kam es am Dienstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Kufstein, berichtet die Polizei am Donnerstag. Gegen 17.50 Uhr stritten sich demnach ein 43-jähriger Staatenloser und ein 20-jähriger Somalier. Dabei soll der 43-Jährige den 20-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht haben.