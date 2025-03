Heather Nova (links) singt und musiziert im KulturQuartier in Kufstein. In Neustift werden dieses Wochenende viele Gleitschirmfahrer zu sehen sein. Die Knappenmusikkapelle Fieberbrunn (rechts) begeistert am Samstag und Sonntag im Festsaal Fieberbrunn.

© Martin Müller/Rita Falk/Martin Hautz