Erzherzogin Estelle von Österreich (46) überraschend verstorben

Die Ehefrau von Erzherzog Carl Christian ist mit nur 46 Jahren in Nizza verstorben. Sie hinterlässt fünf Kinder.

Erzherzogin Estelle von Österreich verstarb am 4. März völlig unerwartet im Alter von 46 Jahren. Sie hinterlässt ihren Ehemann Erzherzog Carl Christian von Habsburg-Lothringen und fünf minderjährige Kinder.

Die Familie gab die Todesnachricht einige Tage später in der französischen Tageszeitung Le Figaro bekannt. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Am Dienstag wurde die Erzherzogin unter großer Anteilnahme beigesetzt.

Erzherzog Carl Christian von Habsburg-Lothringen ist ein Urenkel von Kaiser Karl I., dem letzten Kaiser von Österreich-Ungarn. 2007 heiratete die gebürtige Französin in die Familie ein und soll hohes Ansehen in adeligen Kreisen genossen haben. In Österreich ist der Titel „Erzherzogin“ freilich offiziell nicht mehr erlaubt, Adelstitel wurden im Jahr 1919 gesetzlich abgeschafft. (TT.com)