Trump bittet um Milde für Kiews Soldaten - Putin willigt ein

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Kremlchef Wladimir Putin um Milde für angeblich eingekesselte ukrainische Soldaten im russischen Gebiet Kursk gebeten. "Genau in diesem Moment sind Tausende ukrainische Soldaten durch das russische Militär eingekreist und sind in einer sehr schlechten und verletzlichen Lage", schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Um ein Massaker zu verhindern, habe er Putin gebeten, ihr Leben zu schonen.

Bei einer Sitzung des nationalen russischen Sicherheitsrates berichtete Putin über Trumps Bitte - und willigte ein. Für eine effektive Umsetzung solle die Führung in Kiew den ukrainischen Soldaten im Gebiet Kursk befehlen, die Waffen niederzulegen und sich in Gefangenschaft zu begeben. Der Generalstab in Kiew wies allerdings zurück, dass die Soldaten eingekesselt seien.

Zugleich sagte Putin, dass die ukrainischen Soldaten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen hätten. Diese seien von der russischen Generalstaatsanwaltschaft als Terrorismus eingestuft worden, erklärte er. Dennoch nehme Russland den Aufruf Trumps ernst, das Leben der Soldaten aus humanitären Erwägungen zu schonen.

"Im Fall eines Niederlegens der Waffen und des Gangs in Gefangenschaft, wird ihnen das Leben garantiert sowie der würdige Umgang entsprechend dem internationalen Recht und den Gesetzen der Russischen Föderation", sagte Putin. Der Kremlchef lobte erneut, dass Trump alles tue, um das Verhältnis zwischen Moskau und Washington wiederherzustellen. "Der Prozess ist nicht einfach, um nicht zu sagen schwer."

Den ukrainischen Soldaten in Kursk droht dem russischen Spitzenpolitiker Dmitri Medwedew zufolge die Vernichtung, falls sie sich nicht ergeben. "Wenn die Ukrainer in Kursk nicht kapitulieren, werden sie gnadenlos vernichtet", erklärt Medwedew, der Vize-Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates ist. Die nächsten Stunden würden zeigen, welche Entscheidung die Führung in Kiew treffe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestand indirekt ein, dass die ukrainische Armee sich aus der Region Kursk zurückziehen muss. "Die Situation ist sehr schwer. Ich kann nur unseren Kämpfern für diese Operation danken, die ihre Aufgabe erfüllt hat", sagte der Staatschef Journalisten.

Ursprünglich hatte die ukrainische Führung den Vorstoß ins russische Grenzgebiet im vergangenen August damit begründet, diese Territorien bei Verhandlungen mit Russland gegen besetztes ukrainisches Gebiet zu tauschen. Auch dienten russische Gefangene als Rechtfertigung für das Wagnis, bei dem Tausende ukrainische Soldaten ums Leben kamen. Selenskyj hatte dies stets als großen Erfolg bezeichnet.