Beim Nachfüllen am Kamin: 43-Jährige durch Ethanol-Explosion in Schwaz verletzt

Schwaz - Am Donnerstagabend kam es in einem Einfamilienhaus in Schwaz zu einem Brand. Auslöser war ein Bioethanol-Kamin. Eine 43-jährige Bewohnerin wollte gegen 20.55 Uhr Ethanol nachfüllen, als es beim Zuführen zu einer Explosion kam. Bekleidung und Haare der Frau und eine in der Nähe stehende Couch begannen zu brennen.