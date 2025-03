Alkoholisierter 53-Jähriger biss Polizisten bei Verhaftung in Innsbruck in den Arm

Innsbruck – Zu einem Einsatz, an dessen Ende ein Beamter verletzt wurde, kam es Donnerstagabend in Innsbruck. Wie die Polizei am Freitagvormittag berichtet, war Tags zuvor gegen 18.15 Uhr ein 53-jähriger Marokkaner in einer Tiefgarage dabei, das Fahrzeug eines 49-jährigen Österreichers mit einem spitzen Gegenstand zu zerkratzen. Nachdem der Besitzer des Autos den 53-jährigen Täter bemerkte und ihn stellte, wurde der Österreicher vom Marokkaner mit einem Taschenmesser bedroht.