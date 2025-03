Dem Echo des Seele auf der Spure: Zum Tod der Komponisten Sofia Gubaidulina

Gubaidulinas Musik war sperrig, radikal. „Mich hat immer interessiert, was in den tiefsten Schichten unserer Seele verborgen liegt. Das wollte ich ans Tageslicht bringen“, sagte sie einmal in einem TT-Interview. Die namhaftesten Solist:innen und Dirigent:innen haben ihre Werke aufgeführt: Gidon Kremer, Mstislaw Rostropowitsch, Anne-Sophie Mutter, Kurt Masur, Christian Thielemann, Simon Rattle. Rattle nannte Gubaidulina eine „fliegenden Einsiedler“: „Ab und zu kommt sie zu uns auf die Erde, bringt uns Licht und zieht sich dann wieder auf ihre Umlaufbahn zurück.“

Für Gubaidulina war der russisch-orthodoxe Glaube kein Rückzugsort, sondern eine Quelle der Erkundung, die sich in ihre Musik einschlich und sie formte. Religiöse Werke wie „Stunde der Seele“, „De profundis“ oder „Sieben Worte“ stehen dabei gleichberechtigt neben jenen Kompositionen, in denen sich das Spirituelle eher unterschwellig manifestiert.

Ihre monumentale „Johannes-Passion“, komponiert zum 250. Geburtstag Johann Sebastian Bachs und 2000 in Stuttgart uraufgeführt, gehört zu den eindrucksvollsten musikalischen Auseinandersetzungen mit dem christlichen Glauben in der Gegenwartsmusik. Dass sie mit „Johannes-Ostern“ später eine Fortsetzung schrieb, war für sie folgerichtig: Der Leidensweg Jesu ergibt ohne die Auferstehung keinen Sinn.

Gubaidulinas Biografie ist eine Geschichte der Kontraste – und eine, die sich nicht ohne ihre Heimat, die Sowjetunion, erzählen lässt. 1931 in Tschistopol an der Wolga geboren, aufgewachsen in Kasan, studierte sie in Moskau, wo sie früh in Konflikt mit den offiziellen Kulturvorgaben geriet. 1959 wurde ihr von der Prüfungskommission bescheinigt, sie verfolge einen „Irrweg“ – ein Urteil, das für viele das Ende ihrer Karriere bedeutet hätte.