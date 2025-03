Kam nie bei Vater an: Polizei sucht nach vermisstem 28-Jährigen aus Wattens

Ein 28-jähriger beeinträchtigter Mann aus einer Betreuungseinrichtung in Wattens ist seit Donnerstagabend, 13. März, gegen 18 Uhr abgängig. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte der Vermisste am frühen Donnerstagnachmittag mit dem Zug zu seinem Vater nach Kramsach fahren. Dort kam er aber nicht an.