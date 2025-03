„Kontinuität in Gefahr“: Casinos Austria stellt fünf von 12 Standorte auf den Prüfstand

Angesichts der von der Regierung präsentierten Steuerpläne wollen die Casinos Austria ihre Standorte in Zell am See, Kitzbühel, Seefeld, Kleinwalsertal und Velden auf den Prüfstand stellen. ÖVP, SPÖ und NEOS planen im Rahmen der Budgetkonsolidierung Anhebung der Wettgebühr von 2 auf 5 Prozent.

Wien – Die Casinos Austria stellen angesichts der Steuerpläne der neuen Bundesregierung die Spielcasinos in Zell am See, Kitzbühel, Seefeld, Kleinwalsertal und Velden auf den Prüfstand. „Wir haben aktuell zwölf Standorte, kommt alles so, wie von der Regierung geplant, müssten wir wohl 30 bis 40 Prozent unserer heutigen Standorte schließen“, sagte der Generaldirektor der Casinos Austria, Erwin van Lambaart, im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten (online).