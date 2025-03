Zwei Wildunfälle im Lechtal: Fahrer ließen verletzte Rehe liegen

Im Lechtal kam es innerhalb einer Woche zu zwei Wildunfällen. Am 7. März stieß ein Auto zwischen 20 und 20.30 Uhr auf der B 198 im Gemeindegebiet von Elmen mit einem Reh zusammen. Das Tier verendete und wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Unfalllenker setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderliche Unfallmeldung zu erstatten.

Am Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden in Elbigenalp zu einem weiteren Unfall mit einem Reh. Der Autofahrer ließ das schwer verletzte Tier auf der Straße zurück. Es musste später vom zuständigen Jäger erlegt werden.