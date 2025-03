Umfrage für die LOCKDOWN-Themenseite

Als auf Wein spezialisertes Lokal musste man sich immerhin keine Sorgen darüber machen, dass alles im Lager schlecht wird. Und: „Während dem ersten Lockdown haben die Leute auch noch ganz gern getrunken“, sagt Silvana Embacher mit einem Augenzwinkern. Sie führt mit ihrem Mann Günther das „Weinatelier Agnes“ in Söll, das Bar, Restaurant und Lebensmittelgeschäft in einem ist.

Die frischen, vorrätigen Lebensmittel wurden verwertet: „Ich habe Unmengen an Pesto eingekocht, was ging wurde eingefroren.“ Den Moment, als sie vom Lockdown erfahren haben, beschreibt sie wie so viele andere als „surreal“. Aber nicht nur das, es waren vor allem Existenzängste, die in diesem Moment über sie hereingebrochen sind. „Wir sind erst kurz vorher mit dem Lokal von Ellmau nach Söll übersiedelt und haben dafür einen Kredit aufgenommen, für den wir mit dem Haus in dem wir wohnen, bürgen. Da wurde mir schon Angst und bang.“