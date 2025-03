Der Schwalbenschwanz ist der Schmetterling des Jahres

Citizen-Science-Projekt hat den flugstarken Tagfalter, der sich auch in heimischen Gärten wohl fühlt, als Sieger gewählt.

Wien – Der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) wurde im Citizen-Science-Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ zum Schmetterling des Jahres 2025 gewählt. Mit bis zu acht Zentimetern Spannweite ist der flugstarke und wanderfreudige Falter, den es in vielen Unterarten gibt, einer der größten Schmetterlinge in Mitteleuropa. Mit seinen auffälligen schwarz-gelben Flügeln, den eleganten Schwänzchen und dem markanten roten Augenfleck gehört er zu den auffälligsten Tagfaltern des Landes. Besonders eindrucksvoll ist sein flatternder und segelnder Flug.

Der Schwalbenschwanz ist in sämtlichen Bundesländern Österreichs zu finden, er liebt Trockenrasen, aber auch Böschungen bis hin zu Gärten und Parkanlagen. Besonders erfreulich ist der auch heute noch geringe Gefährdungsgrad der Art. Dank einer hohen Anpassungsfähigkeit findet sie sich selbst in Gärten, wo die ebenso bunte Raupe am Kraut von Karotten, Kümmel und Dill frisst.