Gasofen fing in Kössen Feuer: Flammen griffen auf Nachbarbalkon über

Kössen – Eine Verpuffung in einem Gasofen war Freitagmittag der Auslöser für einen Brand in Kössen. Der 57-jährige Besitzer konnte den bereits brennenden Ofen auf den Balkon ziehen, um so einen Wohnungsbrand im Mehrparteienhaus zu verhindern. Allerdings griffen die Flammen auf den darüber liegenden Balkon über.