Auto fuhr nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer in Hall einfach weiter

Hall in Tirol – Bei einem Unfall mit einem Auto wurde Freitagmittag ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer in Hall verletzt. Der Mann fuhr gegen 12.20 Uhr auf der Innsbrucker Straße in westliche Richtung, als er auf Höhe der Ausfahrt Lidl-Parkplatz von einem dunkelblauen Auto im rechten Winkel erfasst wurde. Dadurch kam der Mann zu Sturz. Er wurde dabei unbestimmten Grades im Knie- und Hüftbereich verletzt. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.