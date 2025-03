Menschenmassen versammeln sich vor Großkundgebung in Belgrad

Große Menschenmassen haben sich vor einer geplanten Großkundgebung gegen die serbische Regierung im Zentrum von Belgrad versammelt. Sie begrüßten in der Nacht auf Samstag Tausende Studentinnen und Studenten, die aus allen Landesteilen zu Fuß in die serbische Hauptstadt gekommen waren. Am Tag wollen sie an einer Demonstration unter dem Motto "Am 15. für die 15" teilnehmen.

Die Bezeichnung spielt auf das Unglück in der nordserbischen Stadt Novi Sad am 1. November an, bei dem ein Bahnhofsvordach einstürzte und 15 Menschen ums Leben kamen. Die Katastrophe löste eine große Protestwelle aus, die von den Studierenden des Landes getragen wird.

Die Teilnehmer der Proteste machen die Korruption der Regierenden unter dem teils autoritär herrschenden Präsidenten Aleksandar Vucic für das Unglück in Novi Sad verantwortlich. Der Bahnhof war kurz davor umgebaut worden. Sie fordern aber nicht den Rücktritt von Politikern, sondern die konsequente Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und die Bestrafung von korrupten Akteuren.

Beim Empfang der Studierenden herrschte in der Belgrader Innenstadt eine fröhliche, nahezu euphorische Stimmung, wie ein dpa-Reporter berichtete. Große Gruppen von jungen Leuten hatten in zum Teil mehrtägigen Fußmärschen beträchtliche Distanzen zurückgelegt, etwa aus dem zentralserbischen Kragujevac (140 Kilometer) oder der nördlichen Grenzstadt Subotica (190 Kilometer).