Neues Buch beleuchtet "TikTok-Islamisten"

Das Phänomen islamistischer Prediger, die auf Social Media einschlägige Inhalte teilen, ist spätestens seit dem Messerangriff in Villach weit bekannt. Der Täter hatte sich, wie viele andere auch, auf TikTok radikalisiert. Die Journalisten Stefan Kaltenbrunner und Clemens Neuhold widmen den "TikTok-Islamisten" nun ein eigenes Buch. Auf 223 Seiten schildern sie in "Allahs mächtige Influencer" Fälle der letzten Jahre, Gespräche mit Experten und einen Selbstversuch.

Das Buch rollt auch vergangene, vereitelte aber auch erfolgreiche Terrorpläne im Namen des Islamischen Staat auf. So haben sich neben dem Attentäter von Villach auch jener 14-Jährige, der im Februar in U-Haft genommen wurde, weil er am Westbahnhof einen Anschlag geplant haben soll, auch ein damals gleichaltes Mädchen mit Terrorgedanken am Grazer Jakominiplatz oder Beran A., der ein Konzert von Taylor Swift im Visier hatte, auf der Plattform radikalisiert. Von der "ersten Generation", darunter Pierre Vogel, "Star" der Internetprediger, hin zu neuen, jungen Islamisten geben die Autoren Einblick in die Szene und ihre Player.