Radfahrerin bei Kollision in Innsbruck verletzt, Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 32-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Peter-Mayr-Straße in südliche Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt und befuhr eine Gehsteigabschrägung in nordöstliche Richtung. Durch einen abgstellten Lkw wurde dem Jugendlichen laut Polizei die Sicht verdeckt.