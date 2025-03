Russischer Kapitän wird nach Schiffskollision in der Nordsee beschuldigt

London – Nach der Schiffskollision vor der britischen Nordseeküste wird dem russischen Kapitän des beteiligten Frachtschiffs "Solong" fahrlässige Tötung zur Last gelegt. "Der Kapitän des Schiffes 'Solong', Wladimir Motine, 59 Jahre alt, aus Primorsky, Sankt Petersburg, Russland, wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt", teilte die Polizei im britischen Humberside am Freitag mit. Der Beschuldigte werde am Samstag vor dem Amtsgericht Hull erscheinen, erklärte die Polizei weiter.