Nierenspezialist Gert Mayer leitet ab Oktober die Medizin-Universität Innsbruck

Der designierte Rektor Gert Mayer (66) ist derzeit Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin IV (Nephrologie und Hypertensiologie). Nach seinem Studium an der Universität Wien absolvierte er zunächst die Facharztausbildung für Innere Medizin (Additivfacharzt für Nephrologie) am AKH Wien und forschte anschließend, ausgestattet mit einem Max Kade Stipendium des FWF an der Stanford University (USA).