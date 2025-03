Skitourengeher stürzte am Arlberg schwer, Bergführer musste für Notruf abfahren

Eine Gruppe war nach vier Tagen fast am Ziel ihrer mehrtägigen Tour, als ein 64-Jähriger bei der Abfahrt stürzte und dabei verletzt wurde. Er wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

St. Anton – Am Dienstag startete eine vierköpfige Gruppe aus Deutschland mit einem einheimischen Bergführer eine mehrtägige Skitour vom Stubaital nach Pettneu am Arlberg. Am Freitag hatten sie Pfunds erreicht. Samstagfrüh führte die Tour erst nach Samnaun, weiter auf die Heidelberger Hütte und nach Ischgl.