Vorarlberg-Wahlen: 25 von 96 Ergebnissen liegen vor

Die Vorarlberger Gemeindevertretungswahlen sind geschlagen. Nachdem die letzten Wahllokale um 13.00 Uhr geschlossen hatten, lagen kurz nach 14.00 Uhr die Wahlergebnisse aus 25 der 96 Gemeinden bereits vor. Dabei handelte es sich ausschließlich um Kleingemeinden, lediglich in einer dieser Kommunen war mehr als eine Liste angetreten. Ebenfalls bereits ausgezählt waren die Stimmzettel von sechs der 61 Bürgermeister-Direktwahlen.

Die ersten Wahlresultate kamen gegen 11.45 Uhr aus den Kleingemeinden Warth am Arlberg und Schröcken (beide Bez. Bregenz), die beide per Mehrheitswahl abstimmten, sowie aus Stallehr (Bez. Bludenz), wo eine Einheitsliste kandidierte. In all diesen Orten wird erst die Gemeindevertretung über das neue Gemeindeoberhaupt entscheiden. Auch die nachfolgenden Wahlergebnisse stammten aus Kleingemeinden, in denen keine oder eine Liste gewählt werden konnte. Die erste ausgezählte Kommune mit zwei Listen war Brand (Bez. Bludenz): Dort setzte sich die "Freie Wählerliste Brand" (9 Mandate) deutlich gegen die Liste "Einfach Brandner" (3 Mandate) durch.

Als erster feststehender Bürgermeister des diesjährigen Wahlgangs durfte sich Andreas Battlogg in Lorüns (Bez. Bludenz) über seine Wiederwahl freuen. Einen Gegenkandidaten hatte Battlogg nicht, als ÖVP-Mitglied trat er für die Liste "Zemma für Lorüns" an. Die Zustimmung lag bei 93 Prozent.

Die Augen sind bei diesen Wahlen speziell auf die Städte gerichtet, wo enge Rennen erwartet werden. In der Landeshauptstadt Bregenz etwa duellieren sich Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) und ÖVP-Herausforderer Roland Frühstück um den Bürgermeistersessel. Während Frühstück seine Stimme schon um 10.00 Uhr abgab, wollte Ritsch erst kurz vor Wahlschluss seinen Stimmzettel einwerfen. Um 10.00 Uhr ebenfalls bereits gewählt hatten in Bludenz Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) und SPÖ-Landesparteichef Mario Leiter, die schon vor fünf Jahren gegeneinander angetreten waren. In Feldkirch wählte Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) gegen 9.30 Uhr, seine wohl stärkste Konkurrentin Andrea Kerbleder (FPÖ) später. Für die Bürgermeisterkandidaten von ÖVP und FPÖ in Lustenau, Patrick Wiedl und Martin Fitz, war der persönliche Urnengang gegen 10.30 Uhr absolviert.

Gut möglich ist, dass sich diese vier Paare - neben anderen - in zwei Wochen bei Stichwahlen wiedersehen. Dann nämlich, wenn keiner der Kandidaten am Sonntag eine absolute Mehrheit schafft. Derzeit stellt die ÖVP 48 der 96 Bürgermeister und damit genau die Hälfte. Fünf Gemeindechefs gehören zur FPÖ, vier zu den Sozialdemokraten. 2020 wurde auch erstmals ein Grüner Bürgermeister, ein zweiter kam während der Periode dazu. Auf nur acht von 96 Bürgermeistersesseln sitzt derzeit eine Frau. In diesem Jahr wird in 61 der 96 Kommunen das Gemeindeoberhaupt per Direktwahl bestimmt, in 32 davon tritt jeweils mehr als ein Wahlwerber an. Insgesamt haben sich 129 Kandidaten aufstellen lassen, darunter 20 Frauen. In den Kommunen ohne Direktwahl wird das Gemeindeoberhaupt von der neu gewählten Gemeindevertretung bestimmt.