Schlug Scheibe ein und biss Polizisten in die Hand: 25-Jähriger randalierte in Innsbruck

Innsbruck – Ein aggressiver junger Mann sorgte in der Nacht auf Sonntag für einen Einsatz in Innsbruck, bei dem Polizei und Rettung involviert waren. Was war geschehen? „Sachbeschädigung in einem Innsbrucker Lokal“, lautete die Meldung, die für ein Ausrücken der Polizei sorgte. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 25-Jährigen, der sich laut Einsatzkräften „aggressiv“ verhalten habe. Der Mann habe im Lokal zuvor Probleme mit Gästen und dem Besitzer gehabt und wurde deswegen rausgeworfen.