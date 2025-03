Unfall mit Blechschaden in Hall: 53-Jähriger krachte in Autohaus-Parkplatz

Hall in Tirol – Zu einem ungewöhnlichen Unfall mit reichlich Blechschaden kam es in der Nacht auf Sonntag in Hall. Wie die Polizei berichtet, war gegen 1.20 Uhr ein 53-jähriger Österreicher auf der Tiroler Straße (B171) unterwegs. Plötzlich kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei auf einem Parkplatz eines Autohauses abgestellte Fahrzeuge.