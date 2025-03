„Eine Liebe verabschiedet sich, eine neue Liebe kommt“: Pfleger Rashid ist Papa geworden

„Eine Liebe verabschiedet sich, eine neue Liebe kommt.“ So verkündete Rashid am Freitag auf Instagram die Geburt seines Kindes. „Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle – zwischen tiefster Trauer und größtem Glück“, beschreibt er die vergangenen Tage. „Doch genau in dieser Zeit ist auch etwas Wunderbares passiert: Ich bin Papa geworden. Ein neues Leben hat das Licht der Welt erblickt – während ein anderes gegangen ist.“ Für ihn sei es kein Zufall, dass der Tod von Oma Lotti und das Vaterwerden so eng beieinander liegen.