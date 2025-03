Vorarlberg wählte Bürgermeister und Vertretung: SPÖ hält Bregenz, Bludenz bleibt schwarz

Am Sonntag hat Vorarlberg seine Gemeindevertreter und Bürgermeister gewählt. Strahlender Sieger ist Michael Ritsch (SPÖ). Er bleibt in Bregenz Bürgermeister und muss in keine Stichwahl. Sieben solche werden am 30. März abgehalten.

Bregenz – Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen sind am Sonntag mit dem strahlenden Wahlsieger Michael Ritsch (SPÖ) vorerst zu Ende gegangen. Der Bürgermeister von Bregenz bleibt nicht nur im Amt, ihm bleibt überraschend auch eine Stichwahl erspart. Die Bregenzer SPÖ erreichte zudem erstmals seit 1995 wieder die Mehrheit in der Stadtvertretung. In mehreren Orten fielen die Ergebnisse unerwartet aus, in zwei Wochen gibt es sieben Bürgermeister-Stichwahlen.

Ritsch hatte den Bürgermeister-Sessel vor fünf Jahren überraschend von Markus Linhart (ÖVP) erobert. Mit der Mehrheit in der Stadtvertretung knüpfen die Sozialdemokraten an erfolgreiche Zeiten an, die in den 1970er-Jahren begannen. In einer ersten Stellungnahme sagte Ritsch, er könne jetzt „nochmal fünf Jahre Vollgas geben“.

Unerwartete Ergebnisse

Fiel das ÖVP-Ergebnis in Bregenz unerwartet schwach aus, so war dasjenige in Bludenz überraschend stark. Dort hielt Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) SPÖ-Landesparteichef Mario Leiter auf Distanz und bleibt wie Ritsch ebenfalls ohne Stichwahl Stadtchef - auch damit war nicht gerechnet worden. Überraschend waren ebenso die Ergebnisse in Nenzing (Bez. Bludenz), wo den Freiheitlichen ihre jahrzehntelange Mehrheit abhanden kam, in Schruns (Bez. Bludenz) oder auch in Götzis (Bez. Feldkirch). In Schruns wurde ÖVP-Bürgermeister Martin Sadjak abgewählt, im traditionell schwarzen Götzis wird in zwei Wochen eine Stichwahl stattfinden.

Insgesamt wird es in zwei Wochen sieben Stichwahlentscheidungen - so viele wie nie zuvor - um Bürgermeistersessel geben. Neben Götzis ist das auch in den Städten Dornbirn und Feldkirch, in der Großgemeinde Lustenau sowie den mittelgroßen Orten Hard (Bez. Bregenz), Nenzing, und Lochau (Bez. Bregenz) der Fall. In all diesen Gemeinden treten mit Ausnahme von Lochau ÖVP-Politiker aus der Pole-Position an. In Lochau kämpft Frank Matt (Grüne) darum, Bürgermeister zu bleiben, in Hard der ehemalige SPÖ-Landesparteivorsitzende Martin Staudinger. Vorerst vier Frauen im Bürgermeistersessel.

Am Sonntag schafften es vorerst vier Frauen an die Spitze einer Gemeinde, weitere könnten folgen, wenn die Gemeindevertretungen Bürgermeister bestimmen - das ist in jenen Gemeinden der Fall, in denen es keine Direktwahl gegeben hat. In den 96 Gemeinden gab es - Stand Sonntagabend - neben 28 ÖVP-Bürgermeistern vier FPÖ- sowie drei SPÖ-Bürgermeister, ein Gemeindeoberhaupt stellten die Grünen. Diese Zahlen werden sich aber in zwei Wochen bzw. bei den ersten Gemeindevertretungssitzungen verändern. 19 Bürgermeister werden Listen zugerechnet.

1839 Mandate werden vergeben

„Farbenwechsel“ in der Gemeindevertretung gab es neben Bregenz (von ÖVP zu SPÖ) und Nenzing (von FPÖ zu ÖVP) etwa auch in St. Gallenkirch (Bez. Bludenz, von der SPÖ zu einer Namensliste) und in Höchst (Bez. Bregenz). Dort erreichten die Grünen 46,40 Prozent Stimmenanteil. Die in zwölf Gemeinden angetretenen NEOS blieben unauffällig.

Nach einem von der APA errechneten Landesergebnis kam die ÖVP auf 32,4 Prozent Stimmenanteil (-4,8 Prozent gegenüber 2020), die Freiheitlichen erreichten 16,5 Prozent (+6,4). Für die Grünen resultierten 13,4 Prozent (-1,0), die Sozialdemokraten 10,1 Prozent (+0,5), die NEOS 3,4 Prozent (+0,4). Insgesamt wurden 1.839 Mandate vergeben, davon entfielen 447 Mandate auf die ÖVP, 179 auf die FPÖ, 141 auf die Grünen, 84 auf die Sozialdemokraten und 22 auf die NEOS. Sonstige Listen kamen auf 24,2 Prozent Stimmenanteil (-1,5) bzw. 810 Mandate.