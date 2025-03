Streit vor Lokal in Westendorf: 22-jähriger Niederländer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Westendorf – Zu einem Handgemenge kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Lokal in Westendorf zwischen einer Gruppe von Niederländern. Wie die Polizei berichtet, wurde einer von ihnen, ein 22-jähriger Mann, dabei schwer verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus in St. Johann in Tirol gebracht.