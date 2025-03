Starb einen Monat nach Geburtstag: FC Bayern trauert um langjährigen Präsidenten

Der FC Bayern trauert um seinen langjährigen Vereinspräsidenten Fritz Scherer. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister bekanntgab, starb Scherer rund einen Monat nach seinem 85. Geburtstag. Der gebürtige Augsburger war mehr als drei Jahrzehnte lang in diversen Funktionen an der Spitze der Bayern aktiv. „Mit ihm als Präsident ist unser Club in neue Sphären vorgestoßen“, sagte sein langjähriger Weggefährte Uli Hoeneß.