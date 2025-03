Riiber überraschte mit vorzeitigem Abschied in Oslo, Lamparter am Podest

Ilkka Herola hat am Sonntag nach einem Schanzenrekord von 146 Metern auf dem Holmenkollen und einem starken 7,5-km-Rennen den ersten finnischen Weltcupsieg in der Nordischen Kombination seit 2010 (Hannu Manninen) gefeiert. Herola gewann vor Vinzenz Geiger (GER/+15,3 Sek.) und dem Tiroler Johannes Lamparter (+18,2). Jarl-Magnus Riiber überraschte mit der Ankündigung, dass er schon in Oslo den letzten Bewerb seiner Karriere bestritt. Geiger ist vorzeitig Gesamtweltcupsieger.