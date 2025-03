Zwei Tiroler verletzt: Auto stürzte bei Verkehrsunfall im Pinzgau in Bachbett

Leogang, Zell am See – Ein Pkw ist am Sonntag in Leogang (Pinzgau) von der B164 abgekommen, in ein Bachbett gestürzt und dort gegen einen Baum geprallt. Der 86-jährige Lenker und seine 84-jährige Beifahrerin, beide stammen aus Tirol, wurden laut Polizei verletzt. Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr befreiten sie aus dem Wagen.