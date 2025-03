Straka bei Players Championship 14. - Titel an McIlroy

Golfprofi Sepp Straka hat bei der Players Championship einen Top-10-Platz verpasst. Der 31-jährige Wiener erlebte am Schlusstag des mit 25 Millionen Dollar dotierten PGA-Top-Turniers von Ponte Vedra Beach/Florida Höhen und Tiefen und kam mit einer 74er-Runde ins Clubhaus. Mit gesamt 283 Schlägen (5 unter Par) landete der Ryder-Cup-Sieger auf dem geteilten 14. Platz, der ihm knapp 420.000 Dollar Preisgeld einbrachte. Es gewann - erst am Montag - Rory McIlroy im Stechen.

Der Nordire setzte sich am "St. Patrick's Day" nach Vertagung am Sonntag wegen Einbruchs der Dunkelheit gegen den J.J. Spaun über drei Extra-Löcher durch. Der US-Amerikaner machte es seinem Kontrahenten mit einem Schlag ins Wasser auf der 17 einfach. Beide hatten die regulären vier Runden mit zwölf unter Par abgeschlossen. Schuld an der Verzögerung am Sonntag waren Unwetter, durch die das Turnier am Nachmittag für mehrere Stunden unterbrochen werden musste. Für den 35-jährigen McIlroy ist es der 28. Sieg auf der PGA-Tour bzw. sein heuer zweiter.